EU-Behörde muss Glyphosat-Studien veröffentlichen

„Das Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu Informationen über Emissionen in die Umwelt besteht gerade darin, nicht nur zu wissen, was in die Umwelt freigesetzt oder absehbar freigesetzt werden wird, sondern auch zu verstehen, in welcher Weise die Umwelt durch die fraglichen Emissionen beeinträchtigt werden kann“, hieß es in der Begründung der Entscheidung des EuG - eines eigenständigen europäischen Gerichts, das dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) nachgeordnet ist.