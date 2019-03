Laufhaus-König wandert aus Anwaltskanzlei in Häfen

Friedensangebot vor laufenden Kameras

Davon bekam der Verdächtige wiederum Wind und tauchte unter – bis Donnerstagabend, wo sich der Vorhang für den möglicherweise letzten Akt dieser Schmierenkomödie hob. Laskaris verlas vor laufenden Kameras in einer Anwaltskanzlei in der Wiener Innenstadt ein Friedensangebot an seine beiden weiblichen Opfer. Half aber alles nichts: Drei Polizisten rückten – wie im „Drehbuch“ vorgesehen – an und führten Laskaris ab. Der nächste Akt findet wieder in einem Gerichtssaal statt.