Goldeck: Skitourenlehrpfad im Skigebiet begeistert

Nach nur wenigen Minuten Fahrzeit ist dann die Bergstation erreicht und wir steigen in 1780 Meter Seehöhe in den „Skitouren Lehrpfad“ ein. Schon nach wenigen Minuten wird klar, dass sich die „Goldecker“ hier etwas richtig Goldiges einfallen haben lassen, denn der Ausblick auf Oberkärnten gefällt und nach nur wenigen Schritten fühlt man sich gar nicht mehr in einem Skigebiet unterwegs. Durch eine wunderschöne Winterlandschaft führt der Skitourenpfad hinauf auf das 2142 Meter hohe Goldeck. Unterwegs finden sich in jeder Kehre hilfreiche Infotafeln mit QR-Codes. „Diese kann man einfach mit seinem Smartphone scannen und schon spielt ein Video ab, bei dem ein staatlich geprüfter Bergführer hilfreiche Tipps und Techniken zum Tourengehen erklärt“, verrät Tanja.