Koenigsegg Jesko: Der Erste, der 480 km/h schafft?

Vorläufig bleibt ein neuer Geschwindigkeitsweltrekord jedoch Theorie, denn diese Marke hat der Jesko bislang nur in Simulationen geknackt, und das auch nur mit modifizierter Aerodynamik. Technisch sollen die Voraussetzungen aber gegeben sein. So ist der in vielen Details modifizierte 5,0-Liter-Biturbo-V8 grundsätzlich in der Lage, fast 1300 PS und 1500 Newtonmeter in den Vortrieb zu werfen. Wird der bis 8500 Touren drehende Motor mit stark ethanolhaltigem E85 gefüttert, steigt die Leistung sogar auf über 1600 PS.