Machtkampf zwischen Regierung und Sozialdemokraten

SPÖ will nicht verhandeln

Die Pinken signalisieren generell keine Zustimmung zum Vorhaben der Regierung, und die Roten stellen Bedingungen. Sie wollen erst reden, wenn der Fall in Dornbirn, wo ein Asylwerber den Sozialamtsleiter erstochen hat, vollständig durchleuchtet und aufgeklärt ist. Dahinter steckt natürlich politisches Kalkül: Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) müsste wohl die Behörde und sein Ressort „anpatzen“. Das wird dieser freilich nicht machen. Am Donnerstag werden die Roten zwar einen Vertreter schicken, aber nur um ihren Standpunkt noch einmal klarzumachen, es werde nicht verhandelt, heißt es aus der SPÖ-Zentrale.