Rumänische Panzerknacker schlugen auch in Tirol zu

Vier Einbrüche in Tirol

Während der Jüngste am Grenzübergang in Nickelsdorf (Bgld.) geschnappt wurde, klickten für die anderen in deren Heimat die Handschellen. Der 31-Jährige gestand den Einbruch in Mistelbach, der 44-Jährige gab zu, als Fahrer auch Schmiere gestanden zu haben. Viel zu erzählen hatte indes der Kopf der Bande den Ermittlern: Der 34-Jährige hatte denselben Bankomaten bereits drei Jahre zuvor ausgeräumt, das Werkzeug dafür hatte er zuvor in einem Geschäft vor Ort gestohlen. Ebenfalls nachgewiesen wurden dem Verdächtigen zudem vier Einbrüche in Tirol - nämlich in Kirchbichl, Reutte, Wörgl und Fritzens - sowie weitere zwei Beutezüge in Amstetten und Mistelbach.