"Keine Trennung von Wanderern und Weidevieh!

Liesnig befindet sich damit auf einer Linie mit seinem Naturfreunde-Bundesvorsitzenden . Andreas Schieder, der bereits zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf Almen und Weiden aufgerufen hat. Der Kärntner Naturfreunde-Vorsitzende weiter: „Für uns sind die bewirtschafteten Almen ein funkelndes Kulturgut und wichtig für unseren Tourismus. Ich halte nichts davon, wenn man nach dem tragischen Unfall Rinder einfach wegsperrt oder Almwege schließt! Und man kann unsere Bauern nicht in den finanziellen Ruin treiben. Nach tödlichen Verkehrsunfällen auf der Straße werden auch keine Autos verboten.“ Liesnig appelliert an die Eigenverantwortung der Wanderer oder Biker, die sich auf Almen und in Wäldern „richtig“ verhalten sollten. Landesgeschäftsführer Klaus Bayer führt dazu an, dass es dazu seit einiger Zeit einen entsprechenden Infofolder der Naturfreunde gibt, der auf das richtige Verhalten auf Almen hinweist! Dieser ist auf der Homepage der Naturfreunde ersichtlich und kann dort auch bestellt bzw. gleich gedownloadet werden! www.naturfreunde.at