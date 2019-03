„E-Bike-Boom wird für gewaltigen Schub sorgen“

Gut aufgestellt

„Outdoor ist einfach das Thema“, sagt Markus Achleitner. An der Seite von OÖ-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Winkelhofer trat der Wirtschaftslandesrat in Berlin sogar auf den fix am Messestand montierten Rädern in die Pedale. „Der E-Bike-Boom wird für einen gewaltigen Schub sorgen“, ist Achleitner überzeugt. In Holland, Tschechien und in Deutschland wirft man die Angel nach Radsport-Begeisterten aus. In puncto Angeboten ist Oberösterreich mit dem Salzkammergut, Steyrtal oder der Dachsteinregion für Genussradler und Mountainbiker gut aufgestellt. „Der Donauradweg soll außerdem reloaded werden“, verrät Winkelhofer, „unser Ziel ist es, hier auch eine jüngere Zielgruppe herzubringen“. „Die Radfahrer sollen länger bleiben“, sagt Petra Riffert vom Tourismusverband Donau Oberösterreich.