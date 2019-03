Heimliche Nacktfotos: SPÖ plant Gesetz für Strafen

„Es kann nicht sein, dass es strafrechtlich folgenlos bleibt, wenn man so in die Intimsphäre eines Menschen eingreift - auch wenn die Aufnahmen nicht veröffentlicht wurden“, wurde Jarolim in einer Aussendung des SPÖ-Parlamentsklubs zitiert. „Möglich wäre eine Strafbestimmung etwa im Rahmen der Bestimmungen zur Nötigung“, schlug er vor. „Einen Menschen nackt ohne dessen Einwilligung zu filmen oder zu fotografieren, ist ein massiver Eingriff in die Selbstbestimmung.“ Eine neue strafrechtliche Norm könnte etwa im Abschnitt des Strafgesetzbuches zu „Strafbare Handlungen gegen die Freiheit“ verankert werden.