Dürr: „Habe den Kampf mit mir selbst verloren“

Dürr gibt an, dass er bereits während seiner zweijährigen Sperre wegen Dopings von 2014 bis 2016 an der Fortführung seine Betruges gearbeitet habe. 2015 habe er neue Blutkonserven in Erfurt deponiert. Als der als mutmaßlicher Haupttäter des Dopingnetzwerks geltende deutsche Arzt Mark S. (oben im Tweet) überlegte, mit den Blutdopingpraktiken aufzuhören, habe er sogar daran gedacht, dessen Geschäfte zu übernehmen. „Ich war davon überzeugt, dass es ohne Doping nicht geht. Und wenn Mark es jetzt nicht an mich, sondern an jemand anderen übergibt, habe ich keinen Zugang mehr. Das ging so weit, dass Mark S. sich zurückziehen wollte und ich mit ihm diskutiert habe, es selbst weiterzumachen, den Kühlschrank zu besorgen, der dann aber in Erfurt gelandet ist.“