Plüschschaf sucht Besitzer: Politiker hilft dabei

Ein weißes Plüschschaf fand die Salzburgerin Claudia M. vor einem Hauseingang in der Dürlingerstraße in Salzburg-Maxglan. „Ich dachte mir irgendein Kind wird das vermissen. Ich habe schon mal erlebt, dass so etwas auf Twitter gestellt wurde und es gab ein Happy End. Deswegen habe ich das Tier fotografiert und einen Tweet abgeschickt“, schildert Claudia M. Dass ihre Follower-Zahl nicht der eines Politikers gleich, ist klar. Aber über eine gemeinsame Bekannte wurde auch Politiker Andreas Schieder, der im Mai für die SPÖ bei der EU-Wahl antritt, auf die Meldung aufmerksam. Und er teilte sie - somit auch seine 10.600 Follower. Damit ist die Chance auf ein Happy End groß.