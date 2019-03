Donaufestival Krems und die „neue Gesellschaft“

Performative Installationen

Zwei Highlights folgen dann am ersten Mai-Wochenende, wenn einerseits das Rimini Protokoll mit Thomas Melle einen den Autor darstellenden Roboter als „Unheimliches Tal“ inszeniert und so „die Lücke zwischen Realismus und Perfektion“ (Edlinger) schließt. Ein Auftragswerk realisieren wiederum El Conde de Torrefiel aus Barcelona mit „KULTUR“. Das Duo beziehe sich auf „das Selbstverständnis einer Gesellschaft, der die Selbstverständlichkeit abhandengekommen ist“, meinte Edlinger. Für Krems kreieren die Künstler eine performative Installation, die den Theaterraum verlässt und zwischen öffentlichem Raum sowie intimer Castingsituation changiert. Komplettiert wird das Performanceprogramm von Ligia Lewis („Water Will (in Melody)“) und Bully Fae Collins („Plight Notions with Shandy“).