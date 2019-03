Junges Paar versorgte Techno Szene mit Drogen

Eine Reihe von Straftaten in der „Free Techno Szene“ in Braunau wurden durch Suchtgiftermittlungen ans Licht gebracht: Der Handel mit Drogen im Wert von rund 31.000 Euro, ein bewaffneter Überfall im Milieu sowie eine darauf folgende Racheaktion mit einem Totschläger. Fünf Personen wurden festgenommen, drei in U-Haft, gegen weitere wird ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.