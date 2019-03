Amanda Palmer: Ewiger Kampf für Selbstbestimmung

Palmer wählt stets den unangenehmen Weg. Jenen, voller Kurven und Hindernisse, bei denen man sich durch Dornenbüsche und Vorurteile kämpfen muss. So ist es auch alles andere als ein Zufall, dass ihr Werk ausgerechnet am Weltfrauentag erscheint. Obschon sie bislang immer sehr persönlich und direkt von ihren Erlebnissen und Erfahrungen erzählte, ist „There Will Be No Intermission“ noch einmal eine eigene Liga in punkto offenherzigen Seelenstriptease. Die teils überlangen Songs auf dem fast 80-minütigen Werk werden immer wieder von orchestrierten Zwischenparts durchbrochen, inhaltlich setzt sich die gebürtige New Yorkerin mit unterschiedlichsten Tücken und Problemen des Lebens auseinander. Abtreibung, Fehlgeburt, Trauer, Krebs und die dunklen Seiten des Elternseins durchziehen die einzelnen Songkapitel, ohne jemals zu klagend rüberzukommen. Ein Album war gar nicht geplant, denn viele der Songs wie etwa „Bigger On The Inside“, „A Mother’s Confession“ oder „Drowning In The Sun“ veröffentlichte sie schon über viele Jahre hinweg auf Patreon. Es waren die kleinen und großen Katastrophen des Lebens, die Palmer schlussendlich zu einem konzeptionellen Werk führten.