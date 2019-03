Große Trauer in Schörfling: 18-Jährige tot

Tragisch: Erst kürzlich verstarb der 22-jährige Christoph H. aus Schörfling bei einem schweren Autounfall in Aurach/H.- jetzt hat die kleine Gemeinde im Salzkammergut schon wieder ein junges Todesopfer zu beklagen. Zwei Kerzen und rote und weiße Rosen vor einem demolierten Baum auf der B 151 in Seewalchen am Attersee erinnern an Julia S. (18), die am Mittwoch um 22.30 Uhr dort ihr Leben verlor.