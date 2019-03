Neuer Protest gegen die radweglose Westring-Brücke

Im Siegerprojekt von 2003 noch dabei

Im 2003 präsentierten Siegerprojekt (damals noch um 33,7 Millionen Euro)war auf Linzer Seite ein „optionaler“ Geh- und Radweg, als neben der eigentlichen Brücke schwebender „Balkon“, noch vorgesehen, samt Anbindungen an Eferdinger Straße am Südufer (spiralförmig) und Donauradweg am Nordufer (entlang des Felshangs). 2008/09 wurde diese Lösung aber gestrichen, laut damaligen Presseberichten aus Kostengründen.