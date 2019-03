„Urban Gardening“ - so einfach geht‘s!

„Urban Gardening“ steht für „Gärtnern in der Stadt“ und hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Trend entwickelt. Denn gerade in Städten leben viele Menschen in Wohnungen ohne Garten, manche haben nicht einmal einen Balkon geschweige denn eine Terrasse. Allerdings gibt es viele Möglichkeiten, wie Sie auch ohne Grünflächen „garteln“ können. Wir zeigen Ihnen, wie‘s geht.