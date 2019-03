Staatsanwalt ermittelt gegen FPÖ-Klubchef Gudenus

Am Tag von Gipfel gegen Hass im Netz veröffentlicht

Die NEOS zeigten sich über den Inhalt des Videos - das just am Tag eines Gipfels gegen Hass im Netz veröffentlicht wurde - empört. Sie brachten daher bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Sachverhaltsdarstellung wegen Verdachtes der Verhetzung (Paragraf 283 Strafgesetzbuch) ein.