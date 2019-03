Die etwas andere Comic Con feiert Jubiläum

Digitales und Natur

Von 14. bis 23. März sind alleine im Festivalzentrum, dem OÖ. Kulturquartier in Linz, 25 Ausstellungen zu sehen, weitere Schauen gibt es etwa in der Galerie der Stadt Traun oder im Papiermuseum Steyrermühl. Junge Kreativköpfe haben viel Platz, so präsentieren Johanna Reiter, Katharina Pfeffer und Lena Rossgatterer von der HTL 1 in Linz in AEC ihre Ausstellung „Augmented Comics - Stories in motion“, bei der mittels einer App Comics am Handy in Bewegung gesetzt werden. Mit dem Thema Mensch und Natur beschäftigt sich dagegen Sheree Domingo, die bis zur Eröffnung noch die Wände eines ganzen Ausstellungsraums bemalen wird. Highlight des Festivals wird wieder der Suuuper Sonntag mit Aktiv-Programm und Vorträgen.