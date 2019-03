Die irrsten Stellen für verrückte Tattoo-Motive

#1. Gesichts-Tattoos

Seit dem Höhenflug der Cloud-Rapper, die aus ihren Kinderzimmern berühmt wurden und ihr Babyface mit Gesichtstätowierungen härter aussehen lassen wollen, ist das abolsute No Go von Hautbemalungen im Gesicht nicht mehr ganz so klar. Im Gegenteil: Mittlerweile hat sich ein eigener Trend entwickelt, dem nicht nur Möchtegern-Gangsterrapper folgen, sondern auch Stars wie Justin Bieber.