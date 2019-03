Grazer bewarb Suchtmittel über soziales Netzwerk

In Geschäft festgenommen

Der 18-Jährige wurde Anfang März in einem Geschäft in Graz angetroffen und festgenommen. Er ist geständig, die Suchtmittel gewinnbringend, größtenteils über ein soziales Netzwerk, verkauft zu haben. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.