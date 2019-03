Orban knickt ein: Anti-EU-Kampagne gestoppt

Die ungarische Regierung wird die umstrittenen Anti-Juncker-Plakate kommende Woche entfernen. Es sei geplant, die von der EU kritisierten Plakate durch Informationsplakate zum Aktionsplan der Regierung zum Familienschutz zu ersetzen, kündigte der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyas am Donnerstag an. Man dürfte also wohl etwas vom Konfrontationskurs der vergangenen Wochen abweichen.