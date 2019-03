Die Queen veröffentlichte erstes Instagram-Posting

Brief von Computerpionier

Die ganz in leuchtendes Orange gekleidete Monarchin setzte das Posting während eines Besuchs im Wissenschaftsmuseum ab. Die Queen stellte zwei Fotos eines Briefes an ihren Ururgroßvater Prinz Albert online. Der Verfasser war der britische Computerpionier Charles Babbage, der die Differenziermaschine erfunden hat, die Albert 1843 besichtigen konnte, schrieb die Queen zu dem Posting.