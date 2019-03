„Kinder sind witzig, außer sie drehen grade durch“

Die deutsche Autorin Verena Brunschweiger berichtet in ihrem Buch „Kinderfrei statt kinderlos“ über die Gründe ihrer Entscheidung, keine Kinder in die Welt zu setzen. Dabei bezieht diese sich auch auf den Umweltaspekt: „Jedes nicht in die Welt gesetzte Kind bedeutet eine CO2-Einsparung von rund 50 Tonnen im Jahr“ stellt die aktive Feministin klar.