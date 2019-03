Vermisste Rebecca (15): 350 Hinweise, Großeinsatz

Seit mehr als zwei Wochen wird die 15-jährige Rebecca Reusch aus Berlin vermisst, die Polizei geht inzwischen davon aus, dass sie ermordet wurde. Der Schwager der Schülerin ist in Haft, beteuert aber seine Unschuld. Am Mittwochabend war der Fall Teil der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Danach seien die Telefone nicht mehr stillgestanden, heißt es aus der Redaktion. Die Polizei arbeitet die rund 350 neuen Hinweise nun sukzessive ab. Von 11 bis 18 Uhr - also sieben Stunden lang - durchkämmten die Ermittler am Donnerstagabend zudem ein Waldgebiet in Ostbrandenburg - doch ohne Ergebnis. Am Abend wurde die Suche eingestellt.