Wenn die Kälte über die Würde siegt

Für jene Mitbürger installierte das Land Tirol so genannte Notschlafstellen, zwei in Innsbruck, seit zwei Jahren auch eine in Lienz. „Vergangenen Winter stellte sich die Situation so dar, dass die Kapazitäten in den drei Notschlafstellen nicht ausreichten, was dazu führte, dass Menschen abgewiesen werden mussten oder diese erst gar nicht aufsuchten“, sagt Soziallandesrätin Gabriele Fischer. Aus diesem Grund wurden Anfang dieses Winters zwei neue Notunterkünfte in Kufstein und Imst eröffnet.