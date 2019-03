Nur 80 Kinderärzte mit Kassenvertrag in Wien

Die Suche nach einem Kinderarzt mit einem Kassenvertrag lässt viele Mamas und Papas in Wien verzweifeln. Lediglich 80 Mediziner haben einen Vertrag mit der WGKK. In der Not weichen viele Eltern auf einen der 116 Privatärzte aus. Aber selbst dort herrscht oft Aufnahmestopp. Kritik kommt von der Patientenanwältin Sigrid Pilz und der Ärztekammer.