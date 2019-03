Tunesien: Neu entdeckter Wüstenstaat am Mittelmeer

Sie gilt als die „Königin der künstlerischen Revolution“. „Lange wurden Handwerke in unserem Land vernachlässigt, kulturelle Veranstaltungen nur zensiert gebilligt. Zumindest das hat sich spätestens nach dem jüngsten Volksaufstand geändert“. Vor nun fast 40 Jahren hat es die damalige, abenteuerlustige Studentin in die Ferne gezogen, um sich in Murano in Italien zur Glasmeisterin ausbilden zu lassen. Mit diesem erlernten Know-how kehrte Sadika schließlich in ihre Heimat zurück. Und sorgte für das große Comeback der Glasbläserei in Tunesien. Wie sie uns bei einer Führung durch die Werkstatt, in der geduldig Glas geschmolzen und geblasen wird, mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen erzählt.