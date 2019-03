Neues Labo-Set macht Nintendo Switch zur VR-Brille

Ab 12. April im Handel erhältlich

Das neue Set erscheint am 12. April in zwei Varianten. Das komplette Set enthält die zugehörige Software und die Materialien für alle sechs Toy-Con: die Toy-Con-VR-Brille, den Toy-Con-Blaster, die Toy-Con-Kamera, den Toy-Con-Vogel, das Toy-Con-Windpedal sowie den Toy-Con-Elefanten. Außerdem sind eine Abdeckung und eine Halterung für die Switch inbegriffen. Wer auf die 3D-Funktion verzichten will, nutzt statt der VR-Brille einfach diese Halterung und genießt die Spiele in 2D.