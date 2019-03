45 Betretungsverbote nach Razzia in Grazer Parks

Es gehe darum, Druck aufrecht zu erhalten, deshalb würden auch die Kontrollen in unterschiedlicher Intensität, Art und zu wechselnden Zeiten fortgesetzt. Dies reiche von Schwerpunktaktionen bis Fußstreifen in Zivilkleidung und Uniform. Lamb wies darauf hin, dass das Entfernen der Kundmachung zur Schutzzonen-Verordnung gegen das Strafgesetz verstoße, was mit bis zu sechs Monaten Haft geahndet werden könne. Etwa fünf der aufgehängten Verordnungen seien verschwunden oder beschädigt worden.