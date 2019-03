Die Sicherungshaft als Weg in den Polizeistaat?

In der Schweiz oder auch in Deutschland könne der oder die Betroffene festgenommen werden, obwohl eine Abschiebung noch nicht im Raum steht. Das sei, so der Experte, gewissermaßen eine „Auffangermächtigung“ zur Festnahme. Wobei nicht pauschal alle eingesperrt werden sollen, wie er zugleich betont. Derzeit habe man in Österreich aber „nicht einmal die Möglichkeit dazu, jemanden einzusperren, der ein Sicherheitsrisiko darstellt. Das können wir nicht, solange wir uns diesen Alleingang in Form des Bundesverfassungsgesetzes über die persönliche Freiheit leisten.“