Die meisten Probleme gibt es in der Gastronomie

„2018 hatten wir eine Rekordanzahl an Beratungen“, sagte Kammerdirektor Wolfgang Bartosch. Eine deutliche Steigerung wurde besonders im Sozialrecht verzeichnet: Da sei es vor allem um Zuerkennungen von Invaliditäts- und Schwerarbeitspensionen gegangen. Insgesamt wurden 2289 Klagen eingebracht, was einem Plus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Anteil der gewonnen Fälle stieg von 21,5 auf 25,2 Prozent.