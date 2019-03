Bestätigt: IS-Terrorist bekam 12.400 € Sozialgeld!

Ähnliche Situation bei Brunnenmarkt-Mord

Der SPÖ-Sozialstadtrat ortet hier ein klares Versagen der Justiz: „Wenn das stimmt, ist es ein unglaublicher Skandal, dass wir nicht in Kenntnis gesetzt wurden.“ Und er betont, dass es bereits in der Vergangenheit Fälle gegeben habe, in denen Behörden wie das BVT oder auch die Polizei Erkenntnisse über potenziell gefährliche Personen nicht an die Stadt Wien weitergegeben hätten: „Wir haben schon nach dem tragischen Mord am Brunnenmarkt auf eine bessere Zusammenarbeit gedrängt.“ Damals hatte ein psychisch kranker Kenianer eine Frau mit einer Eisenstange zu Tode geprügelt. Eine eingesetzte SOKO hatte anschließend besonders den fehlende Informationsfluss zwischen den einzelnen Behörden kritisiert.