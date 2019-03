Süßer Zuwachs bei den Nasenbären in Schönbrunn

Von den beiden Roten Nasenbären „Ursel“ und „Blümchen“ seien die beiden gut aufgenommen worden. „Mittlerweile schlafen alle vier in der Nacht gemeinsam in einem Körbchen. ,Blümchen‘ ist mit 14 Jahren schon sehr ruhig. ,Ursel‘ aber hat gerne die Tanten-Rolle übernommen und zeigt den Neuankömmlingen alles“, berichtete Tierpflegerin Michaela Hofmann. Auch sie musste das Vertrauen ihrer neuen Schützlinge laut einer Aussendung Schritt für Schritt gewinnen. „Das geht am besten mit Futter. Das Herz von Nasenbären erobert man mit Heimchen, Mehlwürmern und Fleisch“, informierte die Pflegerin.