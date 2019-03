Marko mit Warnung an Red Bulls Neo-Pilot Gasly

Bei den Februar-Testfahrten sei der Honda-Motor bei beiden Red-Bull-Teams „problemlos“ gelaufen. Das sei die große positive Überraschung gewesen, versicherte Marko. Schwierig ist „eine genaue Standortbestimmung“ für Red Bull, da Pierre Gasly das Auto am vorletzten Tag bei einem Crash schwer beschädigt hat und „uns die Ersatzteile ausgegangen sind, so dass der Verstappen am letzten Tag kaum zum Fahren gekommen ist“.