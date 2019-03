Ein Besuch in der Champagne

Unser Ziel ist vorerst einmal das Royal Champagne, ein Hotel, das erst im vorigen Jahr eröffnet wurde, funkelnagelneu in ansprechendem Design und wohnlichem Flair, aber trotzdem eine Symbiose aus Tradition und Moderne, denn an dieser Stelle war einst eine Poststation, an der - der Legende nach - sogar König Charles X und Napoleon Rast gemacht haben sollen.