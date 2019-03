Flugexperten üben Bewältigung im Katastrophenfall

Beim - fiktiven - Ausbruch des Ätna am 18. April 2018 trieb der Wind die Aschewolke acht Tage über weite Teile Europas. Eine Zeit, in der Eurocontrol 240.000 Flüge registriert hatte. Die Meteorologen sagten mit ihren Systemen vorher, wann die Wolke wo und in welchen Luftschichten den Himmel bedeckt. Auf Basis dieser Modelle können alternative Routen berechnet werden. Dabei geht es nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um die Kosteneffizienz der Flüge.