Schläger EU-weit gesucht

Ein Deutscher (30) und ein vorerst Unbekannter gerieten in dem Lokal in Streit. Der 30-jährige bekam einen Faustschlag ins Gesicht ab, sein Kontrahent flüchtete. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. Schon nach kurzer Zeit konnte der Unbekannte gefasst werden: Er gab mehrere falsche Angaben zu seiner Identität. Schließlich flog auf, dass der 25-jährige Salzburger schon mehrmals straffällig geworden war. Die Staatsanwaltschaft Salzburg suchte ihn wegen Drogen-Delikten Auch ein EU-Haftbefehl liegt vor: Er war in Spanien mit Suchtgifthandel auffällig geworden. Der Salzburger ist jetzt in Haft.