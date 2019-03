„Mortal Kombat 11“ erlebt temporales Armageddon

„Kann mir jemand, irgendwer, erklären, was zum Teufel hier vor sich geht?“ Nicht wirklich, aber in einem neuen Story-Trailer zu „Mortal Kombat 11“ versucht Publisher Warner Bros. etwas Licht in die - doch reichlich verworren wirkende - Hintergrundgeschichte des Ende April erscheinenden Prügelspiels zu bringen. Es geht um Kontrolle über das Stundenglas, den Lauf der Zeit und ein temporales Armageddon. Alles klar soweit?