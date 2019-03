Vor diese Herausforderung stellt Charlotte William

Das Haarstyling seiner Tochter scheint Prinz William also lieber seiner Gattin Kate zu überlassen. „Ich kann Charlotte einen Pferdeschwanz machen, aber das war‘s dann auch schon“, scherzte der Dreifach-Papa weiter. „Ich habe einfach selbst nicht genügend Haare zum Üben“, setzte er mit einem Lachen nach. Doch selbst die Herzogin scheint manches Mal ihre liebe Not mit den Frisuren ihrer Tochter zu haben, wie sie zugab. „Habt ihr mal einen Zopf probiert?“, fragte sie in Blackpool. „Das Flechten ist wirklich schwer.“