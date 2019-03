Rezept der Woche: Erdäpfel-Spinat-Blinis

Zubereitung: Die Erdäpfel mit Schale im Druckkochtopf weich garen, schälen und - etwas ausgekühlt - durch die Erdäpfelpresse drücken. Gewaschenen Spinat etwa 3 Minuten blanchieren, anschließend mit dem Mixstab pürieren. Die völlig erkalteten gepressten Erdäpfel mit dem Spinat und den restlichen Teigzutaten vermischen, würzen und zu einem glatten Teig verarbeiten. Ca. 30 Minuten rasten lassen. Den Erdäpfel-SpinatTeig zu einer Rolle formen, mit dem Messer gleichmäßige Stücke herunterschneiden und jede Teigportion zu runden, dünnen Blinis mit etwa 12 cm Durchmesser formen. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Blinis beidseitig knusprig herausbacken. Gut abtropfen lassen und auf ein Backblech legen. Zucchini und den roten Spitzpaprika in Scheiben bzw. Ringe schneiden. Artischocken und Cocktailparadeiser vorbereiten. Chorizo in dünne Scheiben schneiden. Die Blinis mit Wurst und Gemüse belegen, mit Salz und Pfeffer würzen und im Backofen bei hoher Temperatur gratinieren. Mitfrisch geschnittenem Schnittlauch bestreuen und servieren.