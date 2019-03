Projektteam prüfte Wartezeit bei Kaffeeautomaten

Diese Maßnahmen wurden vor der eigentlichen Ausschreibung für Getränke- und Verpflegungsautomaten ergriffen, wie in einem Dokument ersichtlich ist, das der Gratiszeitung „Heute“ vorliegt. So sollte ein externes Projektteam im Frühjahr 2016 die Anforderungen ausloten, die die Heißgetränkeautomaten in den Stationsküchen und im OP-Bereich erfüllen müssen. Wie das Blatt berichtet, seien die Automaten in den für Besucher zugänglichen Bereichen von der Überprüfung ausgenommen gewesen.