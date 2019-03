„Schande!“ Neymar geht nach CL-Aus auf Schiri los

„Kann einfach nicht sein“

ManUnited-Jungstar Rashford trat zum Elfmeter an und verwertete eiskalt, und das vor den entsetzten Augen des frisch vom Karneval in Rio eingeflogenen, wegen einer Fußverletzung pausierenden Neymar. „Das kann einfach nicht sein. Wie kann man ein Handspiel begehen, wenn der Rücken zugedreht ist?“ Der Brasilianer gab dem Referee die Schuld am Ausscheiden von Paris.