Mehr Filialen: Amazon baut seinen Ladenverkauf aus

Das erste Vier-Sterne-Geschäft hatte das Unternehmen im September in New York aufgemacht, dort gibt es nur Produkte, die mit vier bis fünf Amazon-Sternen bewertet wurden. Anfang 2018 hatte der Online-Händler einen ersten „Amazon Go“ in Seattle eröffnet, einen Supermarkt ohne Kassen und Kassierer. Die Kunden können sich dort die gewünschten Waren in die Taschen füllen und den Laden dann einfach verlassen, ohne an einer Kasse Schlange zu stehen.