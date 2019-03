Spurs feiern ohne Pöltl vierten Sieg in Serie

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch ihren Erfolgslauf in der NBA fortgesetzt. Sie gewannen ohne den an einer Muskelverletzung laborierenden Wiener Jakob Pöltl bei den Atlanta Hawks mit 111:104 und feierten damit den vierten Sieg in Serie. Weil die Verfolger „patzten“, rückt die Play-off-Teilnahme immer näher.