Tausende Hinweise auf Kriegsverbrecher ignoriert

Nur in 129 Fällen wurden Ermittlungen aufgenommen

Doch nur in 129 Fällen seien Ermittlungen aufgenommen worden. In den Jahren 2015 und 2016, auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszuzugs, gab es dem Bericht zufolge 3800 Hinweise, es kam jedoch nur zu 28 Ermittlungen.