Legenden zu Klopp: „Was hat Shaqiri verbrochen?“

Der FC Liverpool hat im Rennen um die englische Meisterschaft am Wochenende einen weiteren Rückschlag erlitten und die Tabellenführung in der Premier League vorerst verloren. Beim Stadtrivalen FC Everton kam das Team von Trainer Jürgen Klopp am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus. Der Deutsche muss sich nun Kritik gefallen lassen. Vor allem, weil er den Schweizer Xerdan Shaqiri außen vor lässt.