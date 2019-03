Kastanienbaum stürzte beim Fällen auf 79-Jährigen

In falsche Richtung gestürzt

Als er den in der Mitte hohlen Baum fast vollständig durchgeschnitten hatte, brach dieser plötzlich ab und drehte sich in die falsche Richtung. Er stürzte auf den 79-Jährigen und schleuderte ihn zu Boden. Der verletzte Pensionist wurde nach notärztlicher Versorgung ins LKH Schärding transportiert.