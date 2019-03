Mitspieler schießt Linz-Kapitän fünf Zähne aus

Nur dank Znaims Schützenhilfe beim 8:1 in Dornbirn konnte Linz das Play-Off-Ticket lösen. Bevor die Top-3 der Liga am Sonntag ihre Viertelfinalgegner fürs am Mittwoch startende Play-Off picken, fragt man sich: Wen von den Top-Teams soll Eishockey-Linz in einer Best-of-7-Serie bezwingen, wenn man schon in der Quali-Runde der Flop-Teams bisher nur zwei von sieben Spielen gewann!