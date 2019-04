Was Kinder aus Osterbüchern lernen können

Bald ist Ostern! In den Schulen und Kindergärten wird schon fleißig gelesen und gelernt. Denn immerhin hat das Osterfest religiösen Ursprung und ist hierzulande von großer Bedeutung. Das wird in Büchern wohl am besten vermittelt. Wir haben die schönsten Osterbücher für Sie und Ihre Kinder gesammelt.